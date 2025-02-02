ترامب يجدد دعوته لجعل كندا ولاية أمريكية: لولا دعمنا لما كانت دولة موجودة قابلة للحياة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مجددا إلى جعل كندا ولاية أمريكية، في تصريحات تفاقم التوتر أكثر مع إحدى أبرز حلفاء بلاده بعدما فرض عليها رسوما جمركية باهظة.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، إن الولايات المتحدة تدفع مئات مليارات الدولارات لدعم كندا، في إشارة على ما يبدو إلى العجز التجاري مع الدولة الجارة.

وأضاف: «من دون هذا الدعم الهائل، لما كانت كندا موجودة كدولة قابلة للحياة، لذلك، على كندا أن تصبح ولايتنا الـ51 الغالية».

وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من كندا والمكسيك بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات البلدين، وهو ما قوبل بردود من أوتاوا ومكسيكو سيتي.

وأعلن ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم بنسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، وقال إن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى تتعاون الدولتان مع واشنطن في مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

في كندا، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو في خطاب شديد اللهجة، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية.

وقال ترودو إن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي من المنتجات الأمريكية، مع بدء تطبيق هذه الإجراءات الثلاثاء على بضائع بقيمة 30 مليار دولار.

أما في المكسيك، فقد استنكرت رئيسة البلاد كلاوديا شينباوم، اتهامات ترامب لحكومتها بالتواطؤ مع تهريب المخدرات، ووصفتها بأنها "افتراء لا أساس له".

وأكدت شينباوم أن المكسيك سترد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، وقالت: «نرفض بشكل قاطع ادعاءات البيت الأبيض، وسنرد بإجراءات جمركية لحماية مصالحنا».