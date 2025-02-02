إمام عاشور رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت

حقق إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، جائزة رجل المباراة خلال مواجهة فريقه أمام مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي فاز على مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وواصل إمام عاشور تألقه خلال الموسم الحالي مع الأهلي، بعد تسجيل هدفين في مرمى مودرن سبورت في مباراة الفريقين بالدوري.

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 29 من عمر المباراة، ضم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 39، فيما سجل السلوفيني نايتس جراديشار الهدف الأول في الدقيقة 13.

ورفع إمام عاشور رصيده إلى 6 أهداف بالتساوي مع ناصر منسي، مهاجم الزمالك، في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز في الموسم الحالي، فيما يأتي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز وعمرو ناصر مهاجم فاركو في الوصافة برصيد 5 أهداف.

وبفوزه في مباراة اليوم، رفع الأهلي رصيده للنقطة 23، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر، فيما تجمد رصيد مودرن سبورت في المركز السابع عشر، قبل الأخير برصيد 7 نقاط.