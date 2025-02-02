زراعة الغربية تستقبل خبيرا يابانيا لبحث تحديث نظم الري الحقلي

أجرى الخبير الياباني يواتشي أناجاكي كبير المهندسين بقسم التصميم في إدارة البنية التحتية الريفية التابعة لمعهد التنمية الريفية بوزارة الزراعة والغابات والمصايد السمكية اليابانية، اليوم الأحد، زيارة لمديرية الزرعة بالغربية، بحضور الدكتور محمد إلياس يوسف مساعد الخبير، والمهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالغربية.

واستعرض الخبير الياباني، النشاطات التي تقوم بها مديرية الزراعة والخدمات المقدمة للمزارعين، والتعريف بمساحة محافظة الغربية، وأن المحافظة تشترك في حدودها مع محافظات "كفر الشيخ والمنوفية والدقهلية".

وأوضح أن محافظة الغربية رائدة في زراعة المحاصيل الحقلية كالقمح والكتان والأرز والأذرة والزراعات المختلفة من خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية، والثروة الحيوانية.

كما تمت الإشارة إلى أنه يتم حاليا تطبيق نظام الري المطور في بعض مراكز المحافظة، خاصة أن هذا المشروع من أهم المشروعات التى ساهمت بشكل مباشر في توفير المياه بنسبة لا تقل عن 30%.

وتحدث الخبير الياباني، عن أهمية الري الحديث فى الوقت الراهن وأصبح استخدام طرق الريّ الحديثة ضرورة في الزمن الحاليّ، حيث إنّ العالم يُعاني حاليًا من شحّ في مصادر المياه، لذلك لابد من توفير المياه قدر الإمكان، ومن أبرز أساليب توفير المياه هو استخدام طرق حديثة في الري، مثل الري بالرش والذي يحاكي أو يقلد سقوط الأمطار، والري بالتنقيط والري السطحي، والري بالنضح "النشع" تحت السطحي لمنطقة الجذور بواسطة أنابيب (أو أواني) مسامية توضع داخل التربة.

وأشار إلى أن التحول إلى نظم الري الحديثة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، بمعدل من 30 إلى 40%، وتعمل على تحسين جودة الثمار، وتساهم في تقليل تكاليف عملية الإنتاج، ومنع نمو الحشائش، والحد من كمية الأسمدة المستخدمة في عملية الزراعة، واستخدام معدل مياه منخفض مقارنة بنظام الري بالغمر.