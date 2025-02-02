صور أقمار صناعية تكشف إنشاء إسرائيل مواقع استيطانية جنوبي سوريا

أنشأ جيش الاحتلال مواقع استيطانية جنوب سوريا، وسط تخوفات من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

وأظهرت صور أقمار صناعية نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، مباني ومركبات في قاعدة إسرائيلية محاطة بالأسوار، بالقرب من قرية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة.

كما بنى الاحتلال مبنى متطابقا تقريبا على بعد 5 أميال إلى الجنوب، ويرتبط كلاهما بطرق ترابية جديدة توصل إلى مرتفعات الجولان التي المحتلة عام 1967.

وقالت الصحيفة إنّ المباني والمركبات الإسرائيلية تشير إلى وجود طويل الأمد، وليس كما تدعي إسرائيل أنه مؤقت.

بدوره، قال رئيس بلدية جباتا الخشب محمد مريود إن الإسرائيليين يبنون قواعد عسكرية، موضحًا أن الجرافات الإسرائيلية دمرت أشجار الفاكهة في القرية وأشجارًا أخرى تقع في جزء من محمية طبيعية من أجل بناء البؤرة الاستيطانية بالقرب من جباتا الخشب.

وتتحرك القوات الإسرائيلية ذهابا وإيابا في المنطقة العازلة التي تبلغ مساحتها 90 ميلا مربعا، والتي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في 1974 بين إسرائيل وسوريا.