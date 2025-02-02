الاحتلال يحذر اللبنانيين من التوجه جنوبا بعد تمديد وقف إطلاق النار

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تحذيره اللبنانيين من التوجه جنوباً بعد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق، ولا يزال جيش الدفاع منتشراً في الميدان، ولذلك يمنع الانتقال جنوباً.

وأضاف: من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر، كل من يتحرك جنوباً يعرِّض نفسه للخطر.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت الرصاص على الأهالي العائدين إلى بلدة يارون بالقرب من صور في محاولة لمنعهم من العودة إليها.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وإبعاد حزب الله عن المنطقة مع انتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً. وأُعلن الأسبوع الماضي عن تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير.

واستشهد عشرات اللبنانيين برصاص الاحتلال في الأيام القليلة الماضية في أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم في جنوب لبنان الذي ما زال الجيش الإسرائيلي يتمركز فيه.