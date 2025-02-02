مسرح التليفزيون يستعد لاستقبال حفل أم كلثوم

يستعد مسرح التليفزيون بالدور السابع في مبنى ماسبيرو لاستقبال حفل أم كلثوم، والذي تنظمه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل كوكب الشرق.

الحفل تحييه المطربة ريهام عبد الحكيم، كما يتضمن عرض فيلم وثائقي عن رحلة صعود سيدة الغناء العربي أم كلثوم من كفر الزهايرة إلى قمة الغناء في العالم العربي.

كما يشهد الحفل تكريم أسرة مسلسل ام كلثوم والذي يعد أيقونة أعمال السيرة الذاتية في الدراما المصرية، وكذلك تكريم بعض من عائلة كوكب الشرق.

وتوافد العشرات على مبنى ماسبيرو العشرات من نجوم الفن والاعلام، والنقاد والكتاب والصحفيين في مشهد يذكر للسهرات مهرجان الإذاعة والتليفزيون وليالي التليفزيون وحفلات أضواء المدينة.

وكان من أوائل الحضور الإعلاميات "سوزان حسن، رئيس التليفزيون الأسبق، وسهير شلبي، وهناء السمري ومنى الحسيني، وسناء منصور، وسهير جودة ونقيب المهن التمثيلية د أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، ومحمد أبو داود، والموسيقار رضا رجب، وغيرهم".