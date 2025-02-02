رئيس حماية المستهلك: التاجر هو شريك أساسي في منظومة الاقتصاد المصري

رئيس حماية المستهلك: متواجدون اليوم لرصد الأسعار وبحث مدى توافر السلع الأساسية بالقليوبية

عقدا إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، اجتماعاً موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور النائب دكتور محمد عطية الفيومي، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وفي بداية اللقاء، أعرب الجانبان، عن سعادتهما بهذا اللقاء، مُثمنين الدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية خلال الفترة السابقة والحالية، فضلاً عن تحملكم الكثير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري"، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الاستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقي على انخفاض في أسعار السلع الأساسية.

وأشار رئيس الجهاز، خلال اللقاء، إلى تأكيده أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الاقتصاد المصري وأننا متواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدى توافر السلع الأساسية بالمحافظة، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه لا بد من تكاتف كل الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ.

كما أكد رئيس الجهاز، أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الاستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق مزيدا من الانضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكل مؤسساتها في السيطرة على سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار، فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت على وفرة وإتاحة السلع في الأسواق.

من جانبه أشار محافظ القليوبية إلى، أننا لدينا تجار وطنيين وغُرفة تجارية بالمحافظة على قدر عالٍ من المسئولية تُقدر الظروف والتحديات التي تُحيط بالدولة على مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.



وطمأن المحافظ المواطنين على تحقيق مزيداً من الانضباط في الأسواق من خلال العمل على تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد ومعارض "كلنا واحد" والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية على أرض المحافظة، لتحقيق الوفرة في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، عن خالص شُكره بهذا اللقاء مُثمنًا زيارة جهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية، مُطمئنا القيادة السياسية والحكومة والمواطنين: قائلاً: "إننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الاستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخرى من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن بمزيد من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض أهلا رمضان، فضلاً عن الاستقرار في الأسعار".

من جهته، أشار إبراهيم الخولي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية، إلى أن الغرفة التجارية بالمحافظة لديها وازع وطني وتعمل بشكل جيد علي إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، ونثمن دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة الواعية والعمل بشكل كبير في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وفي ذات السياق، أشار أحمد المنوفي مسئول المعارض بالغرفة التجارية، إلى أننا مستعدون لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، وهناك حاليا إنخفاضات في أسعار السلع الغذائية ونعد الدولة والقيادة السياسية بالتوسع في إقامة معارض أهلارمضان لزيادة الإتاحة السلعية وعمل تخفيضات حقيقية في الأسعار، بفضل جهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي للتجار والإفراجات الجمركية المتتالية عن السلع الغذائية من الموانئ .

وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك، والمحافظ، شُكرهم وتقديرهم لأعضاء الغرفة التجارية ولكل التجار المُشاركة في هذا اللقاء، قائلين: "كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الاستجابة الفورية بانخفاضات في الأسعار وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة".