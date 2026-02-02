اعتمد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2025 - 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 78.40%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68%، وأيضا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 100%.

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور ربيع أبو يوسف، النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان، الذي قدم التهنئة للطلاب الناجحين بشكل عام، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 30 ألفا و205 طلاب وطالبة، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر 23 ألفا و680 طالبا وطالبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات بدءً من يوم السبت القادم ولمدة 15 يوما، لافتا إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، يمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وأيضا عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط التالي: https://natega.aswan.gov.eg.