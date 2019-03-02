الأمم المتحدة: مصرع 20 شخصا على الأقل إثر سيول عارمة اجتاحت جنوبي أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم أطفال، مصرعهم جراء سيول عارمة ضربت جنوبي أفغانستان واجتاحت ما يصل إلى 2000 منزل وجرفت سيارات في عدة مناطق.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم السبت- أن الأمطار الغزيرة هطلت أمس الجمعة، على مدينة قندهار جنوبي البلاد بالإضافة إلى 6 مقاطعات أخرى، مشيرًا إلى أن نحو 500 شخص من الأسر البدوية المعروفة باسم "قبائل الكوتشي" الهندية تقطعت بهم السبل وكانت هناك حاجة ماسة لدعم عاجل عبر الجو لإنقاذهم.

ومن جهتهم، قال مسئولون أفغان إن مئات المنازل بمحافظة /هراة/ قد تدمرت من جراء السيول التي على إثرها تم إجلاء الأسر المتضررة بغرض تأمين المناطق داخل المقاطعات ومدينة /قندهار/، بما في ذلك المدارس والمساجد ومباني حكومية.

كما لفتت الشبكة الأوروبية إلى أن ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم أطفال، أُُدرجوا على قائمة المفقودين بمقاطعات أرغنداب، ودامان، وسبين بولداك، ووداند.

كما نقلت الشبكة الأوروبية عن مسئول بهيئة التخفيف من حدة الكوارث الطبيعية الأفغانية بالعاصمة الأفغانية /كابول/ قوله إن الأراضي الجبلية الوعرة بالإضافة إلى تساقط الثلوج الكثيف كانت تعطل وتؤخر وتيرة الإغاثة الفورية وعمليات الإنقاذ.