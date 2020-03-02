إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي كورونا فى إيران

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الاثنين، إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي فيروس كورونا، مضيفا أننا نتحرك صوب إنتاج 5ر1 مليون كمامة يوميا وسيتم طرح هذا الإنتاج في الأسواق قريبا.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن ربيعي قوله - خلال مؤتمر صحفي - إنه بناءً على الاتصالات الهاتفية مع وزير التعليم والمسؤولين المعنيين، سيتم إغلاق المدارس حتى نهاية هذا الأسبوع، وإذا لزم الأمر سيتم بحث إغلاق المدارس الأسبوع المقبل، وأوضح أن الحكومة ستعقد اجتماعا مساء الخميس المقبل أو صباح الجمعة وسنتخذ قرارا بشأن ذلك.