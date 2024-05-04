مسئولان عراقيان:العراق ماض بتطوير حقل عكاس الغازي مع شركة يوكرزم الأوكرانية

أكد مسؤولان بارزان بوزارة النفط العراقية، مساء اليوم السبت، أن الوزارة ستمضى قدما في إجراءات تطوير حقل "عكاس" الغازي في محافظة الأنبار 120كم غربي بغداد من قبل شركة "يوكرزم" الأوكرانية.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية باسم محمد خضير، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن شركة "يوكرزم" الأوكرانية اجتازت المعايير الفنية وهي الوحيدة التي قبلت بشروط عقد الخدمة لتطوير حقل "عكاس" الغازي في محافظة الأنبار غربي بغداد، وهي ماضية باستكمال إجراءات طلب منح سمات الدخول للعراق لمهندسي وجيولوجي وفنيي الشركة تمهيدا لاستلام الحقل والمباشرة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المطلوبة".

وذكر أن الشركة الأوكرانية ستعمل وفق العقد المبرم معها في 24 من الشهر الماضي للوصول إلى "تحقيق الإنتاج التجاري البالغ 100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم خلال المرحلة الاولى و من ثم صعودا الى إنتاج الذروة البالغ 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم وفقاً للتوقيتات التعاقدية".

في حين قال المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط العراقية باسم طاهر في بيان صحفي وزع مساء اليوم السبت إن "كافة الاجراءات التي إتخذتها وزارة النفط من تأهيل الشركة الأوكرانية إلى دراسة كافة الوثائق الأصولية المعتمدة وخصوصاً وثائق تأسيس الشركة المصادق عليها ومن ثم إلى مرحلة إحالة تطوير حقل "عكاس" الغازي إلى الشركة الأوكرانية خلفا لشركة "كوكاز" الكورية الجنوبية، كانت إجراءات إصولية دقيقة وحيادية دون تمييز وهي متطابقة مع الاجراءات التي تم اعتمادها مع بقية الشركات العالمية التي تم تأهيلها".

وأضاف "كما تم إتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بمطالبة الشركة الأوكرانية بتقديم ضمانات مصرفية وفنية وقانونية".

وذكر "أن شركة "يوكرزم" الأوكرانية هي الشركة الوحيدة التي أكدت رغبتها بتطوير حقل "عكاس" بنفس الشروط التعاقدية عقد الخدمة بعد أن قامت الوزارة بفتح باب المفاوضات مع العديد من الشركات العالمية التي أبدت رغبتها لتطوير الحقل شريطة تغيير الشروط التعاقدية".

وكانت وزارة النفط العراقية قد وقعت في 24 من بريل الماضي عقدا مع شركة "يوكرزم" الأوكرانية لتطوير حقل عكاس الغازي بطاقة 400 مليون قدم مكعب في محافظة الأنبار لسد متطلبات البلاد من الطاقة الكهربائية.

وكانت شركة "كوكاز" الكورية الجنوبية قد انسحبت من عقد تطوير حقل عكاس الغازي بعد دخول دخول تنظيم "داعش" إلي العراق وتردي الوضع الامني في محافظة الأنبار العراقية بعد منتصف عام 2014.