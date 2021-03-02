 دلال عبدالعزيز: يوسف شعبان حس باقتراب وفاته وقالي «تفتكري هرجع أشتغل تاني» - بوابة الشروق
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دلال عبدالعزيز: يوسف شعبان حس باقتراب وفاته وقالي «تفتكري هرجع أشتغل تاني»


نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 1:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 1:59 ص

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل يوسف شعبان، قائلة إنه كان يشعر بأنه سيفارق الحياة.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنها اكتشفت من خلال حديثهما معًا قبل وفاته كم الخير الذي يُقدمه، بالإضافة إلى أنه استرجع الكثير من الأعمال الفنية الخاصة بها، متابعة: «قالي تفتكري هرجع أشتغل تاني؟».

وأوضحت أن المخرج أحمد خالد موسى تحدث على أنه يريد الاستفادة من دور الفنان يوسف شعبان في الفيلم الذي يتم تصويرة بلبنان «ملوك الجدعنة»، مشيرة إلى أنه كان يركز في التصوير بشكل كبير.

وأكدت الفنانة دلال عبدالعزيز، أنه لا يوجد محمل بإصابته بمرض الزهايمر، متقدمة بخالص التعازي لأسرته وذويه.

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