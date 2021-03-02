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تشريعية النواب توافق على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023

أحمد عويس:
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:00 م

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئااسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.

وأكد الهنيدي، أن "المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا أن يفعل غير ذلك".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة وبعض النواب، بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدى غير إيجابي في الشارع المصري.

ويشارك في الاجتماع المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع قانون، والنائب ضياء الدين داوود، أحد مقدمي مشروع القانون أيضا.


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