برلمان روسيا يناقش تشديد العقوبات ضد منتقدي المقاتلين الروس في أوكرانيا

بدأ برلمان روسيا، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون لتشديد العقوبات على منتقدي المقاتلين في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يتم إجراء القراءة الثانية لمشروع القانون غدا الخميس، على أن تتم القراءة الثالثة والرسمية النهائية في 14 مارس.

وتصل عقوبة "انتقاد" الجيش الروسي حتى الآن إلى السجن، لكن في المستقبل سيشمل ذلك انتقاد جميع الوحدات المقاتلة في أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلو شركة فاجنر المملوكة لرجل الأعمال يفجيني بريجوزين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات. ونظرا لاستمرار انتقاد الجنود كثيرا برغم العقوبات الصارمة التي تم استحداثها على مدار الحرب، سيكون للعقوبات الأشد صرامة أثرا أكثر ردعا.

وطلب بريجوزين، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تغيير القانون نفسه. وباشر رئيس البرلمان فياتشيسلاف فولودين المبادرة على الفور وتحدث في البداية عن عقوبة محتملة تصل إلى السجن 15 عاما.