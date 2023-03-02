السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالاعتداء على طفلة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير أحمد زكي، وسكرت خالد إسماعيل، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 7580 جنايات مركز الإبراهيمية لسنة 2022، بمعاقبة شابا بالسجن المشدد 15 سنة وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاعتداء على طفلة كرها عنها.

كان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابة شمال الزقازيق الكلية، قرر إحالة المتهم إبراهيم أ ع، 21 عاما، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في غضون عام 2022، وبدائرة مركز الإبراهيمية، قد تعدى على الطفلة ب س ر م، 15 سنه، كرها عنها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة خطف بالإكراه للطفلة المجني عليها سالفة الذكر بأن اصطحبها معه تحت التهديد لمدينة القاهرة دون علم ذويها قاصدا من ذلك قطع الصلة فيما بينها وبينهم على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه قد اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالطفلة المجني عليها بأن التقط لها صورا تنتهك خصوصيتها، مهددا إياها بإفشاء ما بيده من صور.