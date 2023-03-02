تونس تمنع نقابيا إسبانيا من دخول البلاد واتحاد الشغل يحتج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحلت السلطات التونسية اليوم الخميس، نقابيا إسبانيا بعد منع دخوله التراب التونسي في ثاني حادثة خلال أسبوعين.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد لتنظيم تجمع عمالي احتجاجي بعد غد السبت ضد سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية، عن اجتماع طارئ.

ومنعت السلطات النقابي ماركو بيراز موليونا من دخول تونس بدعوى أنه شخص "غير مرغوب فيه"، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذتها السلطات ضد رئيسة اتحاد النقابات الأوروبية إستر لينش بعد مشاركتها في تجمع عمالي لاتحاد الشغل قبل أسبوعين.

وقال الاتحاد إنه تلقى إخطارا من السلطات أيضا بمنع قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات للمشاركة في التجمع العمالي.

ووصفت المنظمة النقابية قرار السلطات بأنه "خطوة تصعيدية عدائية" واستهدافا للعمل النقابي.