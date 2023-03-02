تعليم دمياط يُكرّم الطلاب الفائزين بالمسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت l صور

كرم علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب الفائزين في المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت، في قاعة مدرسة دميـاط الثانوية، والتي تنظمها شركة certiport.



وأوضح عبد الرؤوف أن المسابقة تعدُّ الأولى عالمياً في مجال تطبيقات مايكروسوفت، حيث استهدفت الطلاب من 13 إلى 18 سنة، مشيرًا إلى أنّ محافظة دمياط اشتركت بالمسابقة لمدة عامين على التوالي منذ بدء اشتراك جمهورية مصر العربية في المسابقة، وحَصدت دمياط المركز الأول على مستوى الجمهورية في العام الثاني للمسابقة 2022.



وأشار وكيل التربية والتعليم بدمياط، أنّ عدد الطُّلاب الذين اشتركوا بالمسابقة بلغ 2000 طالب، تم تدريبهم من خلال نخبة من مدربي أكاديميّة ميكروسوفت بالمدارس، وتم تصفيتهم على مستوى المدارس إلى 1200 طالب، ثم تصفيتهم على مستوى كل إدارة إلى 500 طالب، تم تدريبهم داخل ورش عمل، تخطت العشرين ساعة تدريبيّة، ليتم تصفيتهم على مستوى الإدارات إلى 200 طالب باختبارات مبدئية على مستوى المحافظة.



واجتاز الاختبار 97 طالبا، حصل منهم 10 طلاب على الدرجة النهائية 1000 درجة، و15 طالبا على أكثر من 95% أي 950 درجة، كما تم تصعيد 26 طالبا، من أصل 125 طالب على مستوى الجمهورية، أي بنسبة 20% ممن تم تكريمهم على المستوى الجمهوري في احتفالية الوزارة، وشركة certiport.



والمسابقة شملت المعلمين بالمحافظة لتدريبهم على استخدام التكنولوجيا في المجال التعليميّ، من خلال برنامج عالمي صمّمتهُ شركة (Microsoft Education) بشكل مسابقة، للترشح للقب (MIE Expert) معلم مايكروسوفت (المبدع الخبير) في استخدام التكنولوجيا في التعليم.



وحصل 34 معلّماً بالمحافظة على اللقب العام الماضي، من أصل 650 معلما من مصر، بينما حصل 116 معلما من دمياط على اللقب هذا العام، من أصل 1700 معلم من مصر وهو أكبر عدد من جمهورية مصر العربية هذا العام.