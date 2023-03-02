أمريكا توافق على منح تايوان أسلحة بقيمة 619 مليون دولار

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، على صفقة أسلحة محتملة بقيمة 619 مليون دولار لتايوان؛ للمساعدة في تعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الخميس، إن الاتفاق هو تاسع اتفاق لتزويد تايوان بالأسلحة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يفي بتعهده بتطبيع سياسة بيع معدات عسكرية وخدمات لتايوان.

ويذكر أن أمريكا ملزمة قانونيا بدعم القدرات الدفاعية لتايوان بموجب معاهدة علاقات تايوان 1979.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي "دسكا" أمس الأربعاء في بيان إن الاتفاق يتضمن صواريخ ومعدات يتم استخدامها مع مقاتلات اف -16، ويشمل ذلك صواريخ مضادة للاشعاع وصواريخ جو-جو وراجمات صواريخ.

وأضافت الوكالة أن الاتفاق من شأنه تحسين أمن تايوان والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم في المنطقة.

وأعربت وزارة الدفاع الوطني في تايبيه اليوم الخميس عن امتنانها للموافقة على صفقة الأسلحة، مضيفة أنه من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد يوم من إخطار الكونجرس الأمريكي.

وأضافت أن الاتفاق من شأنه المساعدة في تعزيز قدرات القوات الجوية التايوانية للدفاع عن المجال الجوي للجزيرة في ظل الخروقات المتكررة من جانب القوات الجوية الصينية.

وقالت الوزارة اليوم إن القوات الجوية الصينية قامت باختراقات واسعة النطاق للمجال الجوي التايواني لليوم الثاني، موضحة أنه على مدار الـ48 ساعة الماضية، تم رصد ما لا يقل عن 40 طائرة مقاتلة صينية في المجال الجوي التايواني.