نمو مبيعات هيونداي وكيا بنسبة 16% في أمريكا خلال الشهر الماضي

أعلنت مجموعة هيونداي موتور جروب التي تضم شركتي هيونداي موتور وكيا كورب الكوريتين لصناعة السيارات، اليوم الخميس، ارتفاع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 16% سنويا، بفضل الأداء القوي لفئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والسيارت الصديقة للبيئة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن هيونداي وكيا باعتا في السوق الأمريكية 111ر122 ألف سيارة مقابل 088ر105 ألف سيارة خلال فبراير من العام الماضي.

وزادت مبيعات سيارات هيوندي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر9% سنويا إلى 252ر61 ألف سيارة في حين زادت مبيعات سيارات كيا بنسبة 24% إلى 859ر60 ألف سيارة. وتشمل أرقام مبيعات هيونداي مبيعات شركة السيارات الفارهة التابعة جينسيس.

وقالت الشركتان إن المبيعات القوية زادت بفضل الطلب القوي على سيارات كارنفال وسبورتاج وتلرايد من كيا وسانتا في وتوكسون وكونا من هيونداي.

وقال إريك واطسن نائب الرئيس المسؤول عن المبيعات في كيا أمريكا إن "مستويات إنتاجنا ومخزوننا تواصل الزيادة وتتيح لنا الاستفادة الكاملة من الطلب لدينا على جميع طرز فئة إس.يو.في والسيارات الرياضية الصالون والسيارات الكهربائية المبتكرة".

وزادت مبيعات سيارات هيونداي في الولايات المتحدة خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 9% إلى 158ر117 ألف سيارة في حين زادت مبيعات كيا بنسبة 23% إلى 841ر112 ألف سيارة.