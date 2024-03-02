استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال في استهداف اسرائيلي لخيام نازحين برفح

استشهد 11 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال في استهداف إسرائيلي اليوم السبت لخيام نازحين بالقرب من المستشفى الإماراتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، إن طائرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في حين أن عشرات "المواطنين كانوا متواجدين في المكان مما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين بينهم أطفال".

وبحسب السلطات، تعرضت بعض خيام النازحين أمام مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي في حي تل السلطان للقصف. وأضافت أن هناك مسعفا وممرضة بالمستشفى من بين الضحايا.

وأوضح شهود عيان لـ(د.ب.أ)، أنهم فوجئوا بصوت انفجار عنيف في المكان وتطاير أجساد سكان محليين كانوا متواجدين في المكان فيما سقط آخرون على الأرض نتيجة جراحهم المتنوعة.

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تعليق من الجيش الاسرائيلي.