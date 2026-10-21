جولان: لا شرعية لنتنياهو تخوله شن حرب عشية الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شدد زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان، الأربعاء، على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يفتقر تماما إلى الشرعية" التي تخوله شن حرب عشية الانتخابات العامة المقررة الثلاثاء المقبل.

والأربعاء، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض خطة لنتنياهو لقصف بنى تحتية ومنشآت نووية في إيران، كان مقررا أن تبدأ في 10 أكتوبر الجاري.

ووفق الصحيفة، فإن ترامب يرفض أي تصعيد عسكري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 3 نوفمبر المقبل، خشية تداعيات سلبية على حظوظ الجمهوريين.

وقال جولان، النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "نتنياهو زعيم مريض وضعيف يتشبث بالسلطة بالقوة، ومستعد للمخاطرة بأمن إسرائيل لإنقاذ نفسه".

وتعد الانتخابات العامة المقبلة مصيرية لمستقبل نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمة بتهم فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، تستوجب سجنه في حال إدانته.

وأضاف جولان مهاجما نتنياهو أنه "يفتقر تماما إلى الشرعية التي تخوله جر إسرائيل إلى حملة عسكرية أخرى، مدفوعة بحسابات شخصية وسياسية، عشية الانتخابات".

وتابع: "فحياة جنودنا ومواطنينا ليست أوراقا للمساومة في معركته من أجل البقاء".

ويرأس نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023، الحكومة الحالية منذ أواخر العام 2022.

ودعا غولان رئيس هيئة الأركان إيال زامير وقادة المؤسسة الأمنية إلى إدراك أن مسؤوليتهم "تكمن حصرا في الحفاظ على أمن إسرائيل".

وتوجه إليهم قائلا: "من واجبكم الوقوف كحصن منيع ضد أي محاولة (من نتنياهو) لاستغلال الجيش لتحقيق غايات سياسية. عليكم التصدي لأي تحرك عسكري يهدف لخدمة مصالح شخصية تحت ذريعة الاحتياجات الأمنية".

وتظهر استطلاعات الرأي أن أيا من معسكري نتنياهو والمعارضة اليهودية لن يحصد أغلبية تتيح له تشكيل حكومة، ما ينذر بتكرار الانتخابات ما لم يتراجع أي من المعسكرين ويقبل التحالف مع أحزاب فلسطينية داخل إسرائيل.