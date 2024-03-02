شولتس يدافع عن نهجه الرافض لإرسال جنود إلى أوكرانيا

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن نهجه الرافض لإرسال جنود إلى أوكرانيا.

وخلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأوروبي، قال شولتس في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت: "لن نرسل جنودا أوروبيين إلى أوكرانيا. لا نريد الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسنفعل كل شيء من أجل منعها" مشيرا إلى أن هناك اتفاقا واضحا على أنه لا ينبغي أن يصبح الناتو أو أية دولة من دوله طرفا في الحرب.

ورأى شولتس أن المفتاح لاستعادة السلام في أوروبا هو الدعم المستمر من الغرب لأوكرانيا في التصدي للحرب الروسية.

في الوقت نفسه، دعا شولتس إلى أن يزيد الاتحاد الأوروبي من استثماراته في مجال الأمن والدفاع في التكتل، لافتا إلى أن هذا يعني أيضا تنحية المصالح الذاتية قصيرة الأمد جانبا.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار الانتباه بتصريحات أدلى بها منتصف الأسبوع الماضي وقال فيها إن من غير المستبعد الاستعانة بقوات برية غربية في الأراضي الأوكرانية.

وعلى الفور، أعلنت برلين عن رفضها لتصريحات ماكرون، وقال شولتس إن مثل هذه المهمة لن يتم القيام بها من وجهة النظر الألمانية.