صحة البحيرة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة بالمحافظة، وجميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة؛ لاستقبال شهر شهر رمضان المبارك.

وأكد جميعة تنفيذ إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملات مكثفة في جميع الأوقات وخلال أيام الإجازات الرسمية، وتشديد الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة ومحال الأسماك المملحة خاصة، وكذلك المرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

كما شَدد على إدارة مراقبة الأعذية بالمديرية، وجميع مكاتب الأغذية في مختلف الإدارات الصحية، على التفتيش على العاملين في مجال الأغذية ومدى التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية، والتفتيش على وجود شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وكذلك التأكد من سلامة المنتج المعروض ومطابقته للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأضاف جميعة أن هناك مرورا دوريا على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما أكد تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى مثل، التموين، ومديرية الطب البيطري، ضمن حملات مشتركة، كذلك تشديد الرقابة على محال بيع الأسماك النيلية والبحرية والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وعدم عرض أي أنواع من الأسماك الممنوع صيدها وعرضها وضبط أي كميات منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حراز، مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية، أن مراقبة الأغذية بالمديرية قد رفعت درجة الاستعداد بجميع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بناء على تعليمات وكيل الوزارة، مؤكدا أن خطة العمل تنفذ تحت إشرافه وبمعاونة محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبالتعاون والتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية التابعة.

كما تم وقف إجازات مراقبي ومفتشي الأغذية بمكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة، وتکلیف مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بجميع مراكز المحافظة بالآتي:

- تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق وخاصة أماكن تصنيع وتخزين وبيع وسحب العينات اللازمة منها للوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

- تكثيف الحملات على الباعة الجائلين بائعي "العصائر والمشروبات" واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ضبط أي أغذية مجهولة المصدر أو أغذية يتم الشك في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

- تكثيف الرقابة على الأماكن التي تقدم وجبات إفطار وسحور واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

- تكثيف الرقابة على موائد الرحمن التي تقدم وجبات إفطار وسحور واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حدوث أي حالات اشتباه التسمم الغذائي.