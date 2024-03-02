يقدم فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس العرض المسرحي "إنسان سعيد" في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

العرض يدور في إطار اجتماعي إنساني حول معاناة الإنسان، ويشارك في بطولة العرض ندى أحمد، عبد الرحمن حاتم، ندى حسين، احمد هشام، مؤمن وليد، مينا مدحت، باهر فايز، رام هانى، ميرنا يوسف، ادهم وائل، هدى رضا، روان رضا، محمد على، مادونا صفوت، مصطفى حمدى، ندى محمد، احمد مرزوق، اسلام عمر، عمر ادهم، حازم داغستانى، روان هشام، جورج عصام، سيلفيا طلعت، سلمى اسامه، نغم عبد الناصر، مريم باريس، محمد طارق.

أزياء هناء النجدي، ومكياج ميار المحمدي وعزة عرفات، واضاءة: محمود الحسيني الشهير ب"كاجو"، مصممي الديكورروماني جرجس، رضوي طارق، مساعدين اخراج: سلمي اسامه، محمد طارق، والعرض من تأليف وتنفيذ سعيد سالمان، وإخراج جورج جيهام.