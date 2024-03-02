عاصفة ترابية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عواصف ترابية متوسطة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة؛ ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، خاصة التي تربط مدن المحافظة وبعضها، والمحافظة بالمحافظات المجاورة؛ نتيجة عدم استقرار الطقس وانعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة.



وتواصل محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها المحافظة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.



بينما تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقي أي بلاغات والسيطرة في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر.