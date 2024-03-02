سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شاب مصرعه على يد آخر، طعنا بسلاح أبيض في مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، أثناء فضه مشاجرة وقعت أثناء تواجده في ميدان عمر أفندي.

وتوفى أحمد جمال السنباطي بعدما تلقى طعنة نافذة بالصدر من "ع. ع" الذي تم القبض عليه و"ج. ع" الذي فر هاربا.

وكان مركز شرطة فارسكور، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي، بمقتل الشاب أحمد السنباطي طعنًا بسكين في دائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر سعد المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور من ضبط أحد المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي بدورها طلبت عرض الجثة على الطب الشرعي.