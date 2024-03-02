سمير مرقص: تركيبة الشخصية المصرية تاريخيًا «ساعة لربك وساعة لقلبك»

وصف الدكتور سمير مرقص الكاتب والمفكر السياسي، تركيبة الشخصية المصرية تاريخيًا بأنها أقرب لمزيج من خليط دنيوي ورباني، قائلا: «الحالة المصرية خلطة ساعة لربك وساعة لقلبك».

ورأى خلال مقابلة لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن هناك ما يسمى بـ «إسلام الخبرة المصرية» و«مسيحية الخبرة المصرية» في المجتمع، موضحا أنه على الرغم أن الإسلام والمسيحية واحد، لكن أيضًا هناك لمسة مصرية مميزة في الحياة اليومية على الصعيد الديني.

وأضاف أنه ينتمي إلى المدرسة التي تعتبر 25 يناير «حراكًا» وليست «ثورة تامة»، موضحا أن هذا الحراك كان مدفوعًا بشرائح اجتماعية لديها فوائض مالية ترغب في المشاركة في السلطة والثروة.

وأشار إلى أنه في عام 2010، نشأت شريحة اجتماعية جديدة تمتلك فوائض مالية داخل وخارج مصر ضمت جيلًا شبابًا جديدًا متعلمًا يرغب في المشاركة في الحياة العامة وفك ما وصفه بـ«شبكة الامتيازات المغلقة» على السلطة الحاكمة؛ من أجل السماح بدخول شرائح جديدة في الشراكة السياسية والثروة.