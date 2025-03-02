بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام الأخدود في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل العميد لمواجهة الأخدود، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإنماء، ضمن الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين.

يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الـ17 ولديه 16 نقطة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

الدفاع: حسن كادش – دانيلو بيريرا – سعد الموسى - فواز الصقور.

الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – حسام عوار.

الهجوم: عبد الرحمن العبود – موسى ديابي – كريم بنزيما.

البدلاء: محمد المحاسنة – عوض الناشري – معاذ فقيهي – عبد الله هوساوي – حامد الغامدي – صالح الشهري – عبد العزيز البيشي – أوناي هيرنانديز – محمد فلاتة.