العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وتصدير الفائض منه إلى الأسواق الخارجية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وكيل وزارة النفط لشئون الغاز عزت صابر إسماعيل، زار معمل الشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات الغاز السائل، وهو أحد المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص في محافظة البصرة"، مؤكدا الدعم الكبير الذي توليه الحكومة والوزارة للقطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية بجميع المفاصل المتعلقة في مجال صناعة الغاز السائل.

وأضاف إسماعيل، أن المشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها، مشددا على أهمية دعم مشاريع معامل تصنيع الأسطوانات الحديدية أو البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ووضع الآليات المناسبة لعملية التسويق والاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز، وبما يحقق الأهداف المشتركة للوزارة أو للمشروع الاستثماري.

وأشار الى نجاح الوزارة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية، حيث بلغ الإنتاج اليومي أكثر من ثمانية آلاف طن باليوم، وتنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحة استهلاك الغاز السائل بدلا من الوقود السائل بأنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثمارية سواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية.

وأوضح البيان، أن زيارة الوكيل رافقه فيها مدير عام شركة المشاريع النفطية ومدير فرع شركة تعبئة وخدمات الغاز السائل وعدد من المسئولين، تضمنت جولة في أرجاء المعمل والاطلاع على العملية الإنتاجية.