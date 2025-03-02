منتخب مصر للمحليين يتعادل مع جنوب أفريقيا في ذهاب تصفيات كأس الأمم

تعادل منتخب مصر للمحليين مع مضيفه منتخب جنوب إفريقيا، بنتيجة 1-1، اليوم الأحد، على ملعب "فري ستيت" في مدينة بلومفونتين، ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

سجل محمد عنتر هدف منتخب مصر الوحيد عند الدقيقة 66 من تسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد، بينما تعادل منتخب جنوب إفريقيا بالدقيقة 80 من زمن المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الأحد 9 مارس في الساعة التاسعة مساءً، على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

الفائز من مجموع المباراتين بين مصر وجنوب أفريقيا سيواجه المتأهل من مباراة جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات. ويُتوقع أن تُقام مباراة الذهاب في الفترة من 2 إلى 4 مايو، بينما تُلعب مباراة الإياب في الفترة من 10 إلى 11 مايو.

في حال تأهل منتخب مصر إلى البطولة، سيخوض المنافسات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أوغندا، النيجر، غينيا، بالإضافة إلى منتخب خامس يتم تحديده من بين الجزائر، غامبيا، أو الجابون. يُذكر أن منتخب مصر لم يشارك في البطولة منذ النسخة الأولى في كوت ديفوار عام 2009.