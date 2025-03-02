إيناس الدغيدي عن يوسف الشريف: لا أحب مسلسلاته ولا أفكاره

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنها لا تتابع الفنان يوسف الشريف ولا تحب نوعية المسلسلات التي يقدمها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «العرافة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «النهار»، أن بعضًا من مسلسلاته حققت نجاحًا، موضحةً أن الشباب يحبون أعماله أكثر.

وتابعت: «أنا مش بحب السكة بتاعته، سواء أفكاره وطريقته وتركيبته في المسلسل»، مستغربة موقفه الذي يرفض التلامس بالقول: «إزاي أشتغل فنان ولا أتلامس.. يقعد في بيته بقى».

كما تحدثت عن الفنانة أسماء جلال، قائلة إنها لا تعرفها ولم تشاهد لها أي أعمال فنية، موضحة أن أسماء لم تستطع أن تصل إلى النقطة التي تجعلها تُعجب بأدوارها.

وعُرضت أمام إيناس للفنانة عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي، فاستغربت ارتداءها للحجاب، وقالت إن شكلها تغير بالكامل.