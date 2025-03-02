هل قطرة الأنف وبخاخة الربو من المفطرات في رمضان؟ الإفتاء تجيب

خصصت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، للرد على الأسئلة الاستفسارية الواردة إليها من المواطنيين، بواسطة الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير عام الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور أحمد وسام على سؤال آخر «هل يجوز استخدام قطرة الأنف وقت الصيام لمرضى الجيوب الأنفية؟»، بقوله إنه يجب التفرقة بين الاستخدام الموضعي وغير ذلك، موضحًا أن الاستخدام الموضعي هو وضع القطرة في الأنف لتصل فقط إلى الجيوب الأنفية وبعد ذلك يستنفرها الشخص، لإخراج المخاط وما معه من بقايا القطرة، مشبهها بعملية الاستنشاق في الوضوء، معتبرًا الشخص فاطرًا إذا وصلت القطرة إلى الحلق.

وعن سؤال ورد إلى أمين الفتوى بدار الإفتاء، وهو «هل بخاخة الربو مفطرة؟»، قال إنها لا تفطر طالما استعمالها عند الضوررة أي عند ضيق التنفس فقط، وعن سؤال آخر ورد لدار الإفتاء خلال البث المباشر وهو «هل يجوز زيارة القبور في رمضان؟»، أجاب أمين الفتوى بأنه: «نعم يجوز زيارتها في رمضان وفي غير رمضان.