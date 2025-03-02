 الرهينة الإسرائيلي المحرر إيلي شرابي يلتقي مع ترامب هذا الأسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرهينة الإسرائيلي المحرر إيلي شرابي يلتقي مع ترامب هذا الأسبوع


نشر في: الأحد 2 مارس 2025 - 8:46 ص | آخر تحديث: الأحد 2 مارس 2025 - 8:46 ص

من المقرر أن يتوجه الرهينة الإسرائيلي المحرر إيلي شرابي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الثلاثاء، طبقا لما ذكره شقيقه شارون شرابي.

وفي حديثه على القناة 12، قال شارون ترابي إن الأسرى المفرج عنهم، و من بينهم شقيقه ، سيلتقون مع ترامب بعد غد الثلاثاء، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

ولم يذكر أسماء  أي أعضاء آخرين سيشكلون الوفد، لكنه قال إنهم سيؤكدون للرئيس على أهمية إطلاق سراح جميع الرهائن.

وكان إيلي شرابي/52 عاما  ضمن ثلاث رهائن أطلقت حركة حماس سراحهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن من فبراير الماضي، والاثنان الآخران هما أوهاد بن عامي 56 عاما وأور ليفي 34 عاما.

 


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