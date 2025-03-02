مدرب النصر السعودي يكشف سبب غياب رونالدو

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كشف الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي عن سبب غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق عن المباراة المقبلة.

ويستعد النصر لمواجهة استقلال طهران الإيراني مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال بيولي في تصريحات صحفية قبل المباراة إن رونالدو يعاني من إصابة، دون الكشف عن طبيعة ما يشكو منه نجم الفريق وهدافه.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن غياب رونالدو يثير التساؤلات خاصة أن اللاعب لم يبدُ مصاباً خلال المباراة الماضية ضد العروبة بالدوري السعودي.

ويسعى النصر للعودة بنتيجة إيجابية من طهران قبل أن يجدد المواجهة مع فريق الاستقلال الأسبوع المُقبل.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي فريقه في البطولة الآسيوية برصيد 6 أهداف، كما يتصدر أيضا قائمة هدافي النصر والدوري السعودي بشكل عام برصيد 17 هدفا.