طارق الشيخ عن غيابه إعلاميا وفنيا: اللي بيتواجد كتير بيتحرق

تحدث المطرب الشعبي طارق الشيخ، عن سبب غيابه بين حين وآخر عن الساحتين الإعلامية والفنية.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «أوضة ضلمة» على قناة «هي»، عُرضت مساء السبت، إنه على قناعة بأن الجمهور يجب أن يشاهد الفنان من خلال أعماله فقط.

وأضاف: «أنا شايف اللي بيتواجد على طول بيتحرق بسرعة»، مشيرًا إلى أن الجمهور قد يشعر بالملل من فنان ما إذا ما شاهده كثيرًا على الساحة.

وأوضح أنه حقق أرباحًا مالية على مدار مشواره الفني الذي يمتد لأكثر من 27 سنة، مشيرًا إلى أنه لا تشغله المقارنات مع فنانين حاليين ينتشرون سواء على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

ونوه بأن أكثر وسيلة مكّنته من تحقيق أرباح تمثلت في الحفلات أو الزفاف، مؤكدًا أن أول مبلغ حصل عليه كان 1000 جنيه، وكان ذلك عام 1995.

وأكد أنه عُرضت عليه بعض الأغنيات، لو كان قد غناها لفقد احترام جمهوره له، موضحًا أن أغلب هذه الأعمال تضمنت مصطلحات غير لائقة.

