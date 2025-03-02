الرئيس الألماني يجري محادثات مع رئيس أوروجواي الجديد

يواصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جولته في أمريكا الجنوبية اليوم الأحد بلقاء رئيس أوروجواي الجديد، ياماندو أورسي.

وكان شتاينماير قد حضر حفل تنصيب أورسي في العاصمة مونتيفيديو أمس السبت، وهو ما جعله يبكر جولته لأمريكا الجنوبية، التي كانت ستشمل فقط في الأساس زيارة باراجواي وتشيلي.

وقال شتاينماير بعد وصوله إلى مونتيفيديو إن أوروجواي "شريك على النحو الذي نتمنى أن يكونه، على غرار بعض الشركاء الآخرين في أمريكا الجنوبية"، مشيرا - من بين أمور أخرى - إلى التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم، ومؤخرا حماية المناخ.

واستغل شتاينماير مشاركة العديد من رؤساء دول وحكومات أمريكا اللاتينية في الاحتفالات في مونتيفيديو لإجراء محادثات ثنائية. ومن بين اللقاءات التي أجراها، التقى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبعد محادثاته مع أورسي سيتوجه الرئيس الألماني إلى أسونسيون، عاصمة باراجواي.

ويرافق الرئيس الألماني زوجته إلكه بودنبندر ووفد من رجال الأعمال.