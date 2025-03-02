وصلت نسبة المشاركة في انتخابات برلمان ولاية هامبورج الألمانية إلى أكثر من النصف حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته رئاسة الانتخابات.

وأوضحت رئاسة الانتخابات، أن هذه النسبة بلغت حتى الساعة المشار إليها 5ر54%، مقابل 5ر46% عند نفس هذا التوقيت في نسخة الانتخابات البرلمانية عام 2020. وكانت نسبة المشاركة النهائية بلغت آنذاك 63%.

وتشهد ولاية هامبورج منذ صباح اليوم انتخابات لاختيار برلمان جديد للولاية الواقعة شمالي ألمانيا، ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات نحو 3ر1 مليون شخص.

وفتحت المقار الانتخابية أبوابها في الساعة الثامنة من صباح اليوم ويستمر فتح هذه المقار أمام الناخبين حتى الساعة السادسة. ويحق لجميع سكان هامبورج الذين يحملون الجنسية الألمانية ويبلغون من العمر 16 عاما فأكثر، الإدلاء بأصواتهم.