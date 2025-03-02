 مقتل شخصين وإصابة 5 في انفجار تسرب غاز في باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخصين وإصابة 5 في انفجار تسرب غاز في باكستان

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 مارس 2025 - 1:40 م | آخر تحديث: الأحد 2 مارس 2025 - 1:40 م

أدى انفجار تسرب غاز في منطقة بشتون آباد بمدينة كويتا بإقليم بلوشيستان الباكستاني إلى مقتل شخصين، أحدهما امرأة وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة.

وقالت الشرطة الباكستانية، إن الانفجار وقع حوالي الساعة الثالثة قبل الفجر، عندما استيقظت الأسرة لإعداد السحور، وتسبب الانفجار في أضرار واسعة بمنزلهم، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

ونقلت فرق الإنقاذ الجثث والمصابين إلى المستشفى المدني، حيث تلقى المصابون من بينهم أطفال إسعافات أولية قبل خروجهم، وبعد استكمال الإجرءات اللازمة، تم تسليم جثتي الشخصين إلى أسرتيهما.

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