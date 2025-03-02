الوضع قد يصبح أسوأ بكثير: خبير يحث زيلينسكي على التفكير مليّا

اعتبر العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس أن فلاديمير زيلينسكي يعتقد أنه يمكنه أن يفرض على العالم شروطه ويطالب بضمانات أمنية، فيما الوقت قد فات.



وأضاف العقيد في تعليق مصور له على "يوتيوب": "زيلينسكي ليس مستعدا للسلام.. إنهم (الأوكرانيون) لا يريدون التخلي عن أي شيء، يريدون ضمانات أمنية، وأن يفرضوا على روسيا شروطهم. ما زالوا يعتقدون أن لديهم خيارا".



وعبر عن ثقته بأن الوضع قد يصبح أسوأ بكثير لأوكرانيا إذا لم يعترف زيلينسكي بالحقيقة القاسية.

وخلص بالقول: "من المهم للغاية الآن فهم أن روسيا يمكنها تحقيق أهدافها إما عبر المفاوضات أو بالطريقة العسكرية. أعطى (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أمس تلميحا لمن يستمع: إما أن يتم التوصل لاتفاق بسرعة كبيرة أو لن يتم ذلك أبدا. إذا لم يوافقوا على شروط روسيا، فإن موسكو ستستمر ببساطة في الضغط على الجبهة حتى النهاية".

في 28 فبراير الماضي، عقد في واشنطن اجتماع بين ترامب وزيلينسكي تحول إلى مشادة علنية. وحاول ترامب أن يشرح أن أوكرانيا لا تملك القدرة على مواصلة القتال وأنها بدون المساعدة الأمريكية لم تكن لتستمر حتى أسبوعين في بداية النزاع.

حاول زيلينسكي المجادلة وكان يقاطع ترامب باستمرار، مؤكدا أن أوكرانيا وحدها هي التي قاتلت روسيا.

ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، قام الرئيس الأمريكي "بطرد" زيلينسكي من البيت الأبيض بعد المشادة التي شعر فيها بعدم الاحترام.