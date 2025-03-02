اجتماع تنسيقي لمراجعة توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في بني سويف

ترأس اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها لمناقشة آليات توزيع المساعدات الغذائية "الكراتين والوجبات" خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة المحافظة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية من مكتب المستشار العسكري للمحافظة، ومديرية الأمن والأوقاف، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصندوق تحيا مصر، وكل الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع سبل تحديد المناطق والفئات المستهدفة لضمان التوزيع العادل للمساعدات الغذائية، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، مع التأكيد على ضرورة توفير قواعد بيانات دقيقة لتجنب تكرار الصرف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بجانب مناقشة آليات التنسيق مع الجهات المعنية لضبط عمليات التوزيع ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على إيصال المساعدات.

وأكد السكرتير العام المساعد، تكليفات المحافظ بأهمية تنفيذ هذه التوصيات بشكل فوري، لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين خلال الشهر الفضيل، بما يحقق رؤية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل الاجتماعي.

شهد الاجتماع: ممثلو مديرية الأمن، والمختصون من الوحدة الاقتصادية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، ونواب رؤوساء الوحدات المحلية، ومديرو إدارات الأوقاف، والتضامن الاجتماعي ورؤساء القرى على مستوى المحافظة.