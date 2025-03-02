20 اقتحاما إسرائيليا للأقصى ومنع رفع الأذان في 44 وقتا بالحرم الإبراهيمي

وثقت وزارة الأوقاف والشئون الدّينية الفلسطينية، 20 اقتحاماً إسرائيليا للمسجد الأقصى بمدينة القدس، خلال فبراير المنصرم، فيما منع جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان 44 وقتًا، في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تقرير شهري يُوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق أماكن العبادة، نشرته الوزارة الأحد، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه.

وقالت الأوقاف إن "الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 20 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 44 وقتًا"، موضحة أن "الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين، تحت مسمّى سياحة وبحراسة مشدّدة من قوّات الاحتلال".

ومساء الجمعة، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن سلطات الاحتلال فرضت طوقا أمنيا مشددا على القدس، بزعم أن ذلك لأغراض أمنية، بينما الهدف الحقيقي هو تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وخلال شهر رمضان في كل عام تفرض إسرائيل إجراءات للتضييق على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، في القدس الشرقية المحتلة.

وفي الحرم الإبراهيمي، قالت الأوقاف إنه، "إلى جانب منع رفع الأذان، استمرت قوات الاحتلال بالاعتداء على الحرم، وطرد عدد من موظفيه دون سبب في خطوة استفزازية، ومنعتهم من دخول الحرم دون أي سبب، في محاولةٍ لفرض التّقسيم الزّماني والمكاني عليه".

وأكّدت الأوقاف أنَّ "هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات الاحتلال لتفريغ الحرم من أهله والعاملين فيه".

ذكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان، أن خبراً انتشر "بشأن سحب صلاحيات وزارة الأوقاف والشئون الدينية ونقلها إلى الاحتلال الإسرائيلي لمباشرة العمل بسقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف"، دون تأكيد أو نفي لصحة الخبر.

ولم يصدر تعقيب رسمي إسرائيلي، فيما قالت شبكة "قدس" الإخبارية (غير حكومية)، مساء الثلاثاء، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت إدارة المسجد الإبراهيمي بنقل كافة صلاحيات الأعمال بسقف صحن المسجد من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى الاحتلال الإسرائيلي".