قال الفنان حمادة هلال، إن شخصية مسلسل «المداح» ليست جزءًا من شخصيته إطلاقا، متابعا: «أحس بالأشياء قبل حدوثها، ولكن لا أستطيع أن أقول لأحد (خلي بالك أنت فيك كذا وكذا)».

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت: «أحدهم قال لي هذا الكلام من قبل، لكنني لا أستمع إليهم أبدًا، وأتمنى من كل الناس ألا يستمعوا إليهم، من الوارد يقول كلمتين مؤثرتين، فتتخض؛ لأن كلامه وافق شيئا حدث مؤخرًا»، في إشارة إلى الدجالين.

وروى واقعة مشابهة، عندما فاجأه أحدهم بمعرفة بعض التفاصيل دقيقة عن حياته، قائلا: «مرة قال لي: المكان الذي كنت فيه أول أمس وقعت منك المحفظة، وبالفعل كانت محفظتي تحتوي على كل متعلقاتي، وبحثت عنها في كل مكان، ثم قال: لا تذهب إلى التصوير في هذا المكان مرة ثانية، ولا تحزن على ما حدث لمساعدك، وحدثت مشكلة كبيرة مع مساعدي بالفعل».

وواصل: «طلبت منه أن يستكمل حديثه، وفي النهاية قال لي: (المشكلة التي عندك ستُحل، والأمور المتعثرة ستتيسر)، بعد أن انتهى من كلامه، قلت له: لو كان حد سلطك عليّ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين»، مشيرا إلى أن من الوارد أن يكون قد عرف ما حدث عن طريق شخص آخر.