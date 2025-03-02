تفجر موجة من الغضب إثر قطع إسرائيل المساعدات عن غزة

واجهت إسرائيل انتقادات حادة، اليوم الأحد، إثر إيقافها دخول جميع المواد الغذائية والإمدادات الأخرى إلى غزة، اليوم، وتحذيرها من "عواقب إضافية" إذا لم تقبل حماس اقتراحا جديدا لتمديد وقف إطلاق النار الهش.

واتهم وزير خارجية مصر، أحد الوسطاء الرئيسيين، إسرائيل باستخدام "التجويع كسلاح في "انتهاك صارخ وبائن للقانون الإنساني". ووصفت السعودية قرار إسرائيل بأنه "أداة للابتزاز".

واتهمت حماس إسرائيل بمحاولة عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار بعد ساعات من انتهاء مرحلته الأولى، ووصفت قرار قطع المساعدات بأنه "جريمة حرب وهجوم سافر" على الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير، بعد أكثر من عام من المفاوضات.

وقالت إسرائيل، اليوم الأحد، إن هناك اقتراحا أمريكيا جديدا يدعو إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار طوال شهر رمضان - الشهر المقدس لدى المسلمين الذي بدء مطلع الأسبوع - وعيد الفصح اليهودي الذي ينتهي في 20 أبريل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "هذا الاقتراح ينص على أن تطلق حماس سراح نصف الرهائن في اليوم الأول، ثم تطلق سراح الباقين عند التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار دائم".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي سهلت عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، إن وقف إطلاق النار أنقذ أرواحا لا حصر لها، وأن "أي تراجع عن التقدم الذي تحقق خلال الأسابيع الستة الماضية يهدد بإعادة الناس إلى حالة اليأس."

ووصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، قرار إسرائيل بأنه "مثير للقلق"، مشيرا إلى أن القانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة السماح بإيصال المساعدات.

واتهمت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية إسرائيل باستخدام المساعدات كورقة مساومة، ووصفت ذلك بأنه "غير مقبول" و"شائن".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الولايات المتحدة، كما لم يتضح موعد وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي كان من المتوقع أن يزور المنطقة الأسبوع الماضي.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "على تنسيق كامل" مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأن وقف إطلاق النار لن يستمر إلا إذا واصلت حماس إطلاق سراح الرهائن.

وحذرت حماس من أن أي محاولة لتأخير أو إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار سيكون لها "عواقب إنسانية" على الرهائن، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتحرير الرهائن هو من خلال الاتفاق القائم.