الإثنين 2 مارس 2026 7:09 ص
الرئيس التركي أردوغان يعرب عن أسفه لمقتل خامنئي

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 6:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 6:52 ص

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه عقب مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقال أردوغان في منشور على تطبيق "إكس" إنه يأسف لوفاة خامنئي نتيجة لهجمات أمس السبت، وقدم تعازيه للشعب الإيراني.

وأضاف أن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء الصراع في المنطقة والعودة إلى الدبلوماسية.

وكان أردوغان قد حذر، أمس السبت، بالفعل من أن الشرق الأوسط معرض لأن يتحول إلى "حلقة من النار" ما لم يتم احتواء الصراع المتصاعد مع إيران، وأعرب أيضا عن قلقه إزاء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.


