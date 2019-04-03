ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك ويقر بوجود عواقب اقتصادية لهذه الخطوة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك، لكنه أشار إلى أنه يرى بعض الإشارات الإيجابية بأن الجارة الجنوبية تبطئ حركة المهاجرين باتجاه بلاده.

وأقر ترامب بأن إغلاق الحدود سيكون له تداعيات اقتصادية سلبية، لكنه قال إن الأمن يمثل أولوية أهم.

قال ترامب من البيت الابيض اليوم الثلاثاء "اسمحوا لي أن أخبركم سرا صغيرا: الأمن أهم بالنسبة لي من التجارة".وأضاف"سيكون لدينا حدود قوية أو سيكون لدينا حدود مغلقة"، رافضا تحديد موعد محتمل لإغلاق الحدود.

وحوّل ترامب أيضا بعض غضبه تجاه الكونجرس، قائلاً إن المشرعين بحاجة إلى سن تشريعات جديدة بشأن الهجرة وحثهم على إنهاء مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تسهل وصول الوافدين الجدد.

وقال إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس، أو إذا لم تقم المكسيك بفعل ما يجب عليها، فإننا سنغلق الحدود، أو نغلق أجزاء كبيرة منها.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي سارة ساندرز قد قالت في وقت سابق اليوم، إن مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض يدرس التأثير المحتمل لإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وأنه سيقوم بعدد من الدراسات حول كيف سيبدو الوضع ومدى التأثير

وأضافت ساندرز للصحفيين إن إغلاق الحدود ليس الخيار الأول للإدارة، موضحة أنه لا يوجد جدول زمني لأي قرار مضيفة:"بالتأكيد، نحن نبحث في جميع الخيارات عندما يتعلق الأمر بإغلاق منافذ الدخول المختلفة ".