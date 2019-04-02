البيت الأبيض: مجلس المستشارين الاقتصاديين يدرس تأثير إغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، سارة ساندرز اليوم الثلاثاء، إن مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض يدرس التأثير المحتمل لإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت ساندرز للصحفيين إن إغلاق الحدود ليس الخيار الأول للإدارة، موضحة أنه لا يوجد جدول زمني لأي قرار مضيفة: "بالتأكيد ، نحن نبحث في جميع الخيارات عندما يتعلق الأمر بإغلاق منافذ الدخول المختلفة".

وقالت ساندرز إن مجلس المستشارين: "سيقوم بعدد من الدراسات حول كيف سيبدو الوضع ومدى التأثير".