في مشهد يبعث على الأمل ويشد من أزر الأطباء والممرضين الذين يواجهون خطر الموت المباشر خلال معالجتهم مرضى فيروس كورونا، قرر تليفزيونا BBC، وITV إيقاف البرامج في الساعة 8 مساءً، اليوم الخميس، بتوقيت بريطانيا، والانضمام إلى الملايين في جميع أنحاء البلاد، للتصفيق للأطباء والممرضين والمسعفين الابطال.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ذلك التصفيق يعد الثاني من نوعه ويأتي خلال الأسبوع الثاني للاحتفال بمقدمي الرعاية الطبية في المملكة.

ووقف الناس في جميع أنحاء البلاد على عتبة أبوابهم مصفقين لمدة دقيقة، في الأسبوع الماضي، كهدية لموظفي هيئة الصحة الشجعان الواقفون على الخطوط الأمامية في مواجهة الفيروس القاتل.

ولا تقتصر التحية هذه المرة على مقدمي الخدمات الطبية فقط، بل أيضا للعاملين في خدمات الطوارئ والخدمات المسلحة وسائقي التوصيل وعمال المتاجر والمعلمين وجامعي النفايات والمصنعين وعاملي البريد والعاملون في أعمال التطهير والأطباء البيطريين والمهندسين وكل الذين يحدثون فرقًا خلال الأوقات الصعبة.

وكانت كارولين ماكول، الرئيس التنفيذي لـ ITV قالت: "سننضم لبقية المواطنين في شكر الجميع في هيئة الصحة ومقدمي الرعاية الذين يؤدون الدور الحيوي والرائع، لذلك سنوقف برنامجنا مؤقتًا خلال الساعة 8 مساءً لنحيي الأبطال وسنجمع أكبر قدر من المال للمؤسسات الخيرية".