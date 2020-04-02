هيومان رايتس ووتش: أوغندا تستخدم القوة المفرطة لتطبيق حظر التجوال

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن القوات الأمنية في أوغندا تستخدم "القوة المفرطة" مثل الضرب وإطلاق النار لتطبيق حظر التجوال والقيود الأخرى المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الباحث الأوغندي في المنطقة اوريم نيكو في بيان "في الوقت الذي نواجه في تحدي صحي غير مسبوق، من المهم أن تضمن الحكومة أن لا تصبح هناك أزمة حقوق إنسان".

وأضاف "على الحكومة إصدار تعليمات لجميع جهات إنفاذ القانون بعدم استخدام العنف، ومحاكمة من يخالفون ذلك علنا".

وتواجه قوات الشرطة في عدة دول أفريقية، تشمل كينيا وجنوب أفريقيا، اتهامات باللجوء للعنف لتطبيق هذه الإجراءات.

وقال دون وانياما المتحدث باسم الرئيس يوري موسفيني لـ(د.ب.ا) "الحكومة لم تطلب من القوات الأمنية ضرب المواطنين"، مضيفا "تلك التصرفات السيئة تتم بصورة منعزلة ومن جانب رجال شرطة مخالفين".