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واشنطن تبدي استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن الملف النووي الإيراني

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 4:03 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 4:03 م

أعلنت واشنطن أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.

وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، أبدت واشنطن استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران بشأن الملف النووي الإيراني.

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