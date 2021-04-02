 تسلا تنتج أكثر من 180 ألف سيارة في الربع الأول وتسليم 185 ألفا - بوابة الشروق
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تسلا تنتج أكثر من 180 ألف سيارة في الربع الأول وتسليم 185 ألفا

تسلا
تسلا
د ب أ
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 5:39 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 5:39 م
قالت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في بيان إنها أنتجت أكثر قليلا من 180 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام، وإنها قامت بتسليم 185 ألف سيارة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، أضاف بيان الشركة: "لقد شجعنا الاستقبال القوي للسيارة موديل واي في الصين، ونتقدم سريعا صوب طاقة الإنتاج الكاملة".
وأوضحت الشركة أن "موديل اس وموديل اكس الجديدين حظيا باستقبال جيد على نحو استثنائي، مع تركيب معدات جديدة واختبارها خلال الربع الأول، ونحن لا نزال في المراحل المبكرة من زيادة الإنتاج".

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